Alemanha, França, Inglaterra e Espanha. Quatro campeonatos de topo com os campeões decididos a várias jornadas do fim. Sobrou Itália, com Juventus e Nápoles numa luta intensa que parecia estar para durar até ao fim, principalmente depois dos napolitanos, com Mário Rui, irem vencer a Turim com um golo aos 90 minutos (0-1).

A jornada 35 da Serie A, todavia, teve um desfecho inesperado e que resultou na quase decisão do campeonato: a vecchia signora venceu no terreno do Inter de Milão com dois golos nos últimos três minutos e, no dia seguinte, o Nápoles saiu vergado a uma pesada derrota em Florença (3-0). Agora, a Juve só precisa de vencer os dois jogos em casa que lhe restam, perante os modestos Bolonha e Verona, para lograr o heptacampeonato, podendo mesmo dar-se ao luxo de perder na deslocação a Roma, na ronda 37. E pode até festejar no sofá, caso o Nápoles perca na receção ao Torino - curiosamente o maior rival da Juventus. Em caso de empate, só mesmo a matemática mantém o campeonato em aberto: a decisão ficará pendurada pela diferença de golos, bastante favorável aos bianconeri, com mais dez golos marcados e menos quatro sofridos que os napolitanos.