De acordo com a Associated Press, que cita as autoridades locais, um dos fugitivos mais procurados do Reino Unido e acusado de vários delitos relacionados com tráfico de estupefacientes, foi capturado em Espanha.

A detenção foi feita esta sexta-feira à tarde, depois de Jamie Acourt, de 41 anos de idade, sair do ginásio onde treinava em Barcelona.

A operação foi realizada em conjunto com a agência criminal, a Polícia Metropolitana de Londres e a força policial nacional de Espanha.

As autoridades acreditam que suspeito está envolvido em fornecimento “em larga escala de drogas” no sul de Londres, Reino Unido.

O chefe das operações internacionais da polícia, Ian Cruxton, indicou que o trabalho de inteligência permitiu que os investigadores britânicos conseguirrem direcionar “as autoridades espanholas para a localização do suspeito em Barcelona”.

A agência de segurança informou também que o suspeito foi detido na sequência de um mandado de prisão europeu a pedido da Grã-Bretanha.

O homem deverá ser presente num tribunal de Madrid, para uma audiência de extradição, o mais cedo possível.