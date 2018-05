O Glasgow Rangers surpreendeu esta sexta-feira ao oficializar Steven Gerrard como novo treinador do clube. O ex-internacional inglês, lenda do Liverpool que se retirou dos relvados em 2016 após dois anos a jogar nos norte-americanos do LA Galaxy, assinou por quatro temporadas pelo gigante escocês, que se tenta reerguer após vários anos nas divisões secundárias depois de um colapso financeiro.

Gerrard estreou-se esta temporada nos bancos, orientando a equipa de juniores do Liverpool. Aos 37 anos, assume assim o comando de uma equipa sénior pela primeira vez na ainda curta carreira como treinador, num cargo que no início desta temporada foi pertença do português Pedro Caixinha.

"Sinto-me honrado por me tornar treinador do Rangers. Tenho um enorme respeito por este clube, pela sua história e tradição. Estou ansioso por começar esta jornada. A chave para o sucesso é praticar um futebol vencedor. Não vou ser um daqueles treinadores que vai divagar por filosofias e muitas conversas. É importante trabalhar, e agora que sou o líder da equipa tenho de aumentar a fasquia. Sei a quantidade de adeptos que temos, essa foi uma das razões pelas quais aceitei o lugar. Compreendo a sua lealdade, a sua paixão e a sua fome de vitórias. Eles querem ver uma equipa vencedora, que possa lutar por títulos e da qual eles se possam orgulhar", salientou o antigo médio inglês.

Do plantel de 2017/18 fazem parte quatro portugueses: Bruno Alves, Fábio Cardoso, Daniel Candeias e Dálcio Gomes, este por empréstimo do Benfica. Resta saber se o mesmo lote fará parte do primeiro plantel que irá estar às ordens de Steven Gerrard.