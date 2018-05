"Tenho contrato de dois anos com o Benfica e tenho um enorme prazer em representar este clube. Quando vim para o Benfica, não disse que ia ganhar nada… disse que ia trabalhar muito. Não sou rato do porão, nem vou fugir daqui para fora! Há muito tempo, desde janeiro, que estou com o presidente a preparar a próxima época", respondeu.

Rui Vitória assumiu a responsabilidade por uma época menos conseguida mas lembrou conquistas anteriores. "Este ano as coisas não correram bem e sou o primeiro a assumir as responsabilidades. Não ando com medalhas ao peito, mas se tiver de as meter, meto - tenho seis títulos no Benfica", defendeu.

"Ajudei o clube com muitos milhões; muito trabalho foi feito com jogadores da formação; a assistência nos estádios… Nada me envergonha, nem a mim nem jogadores. Época não correu bem? Mas se formos a ver o Benfica está a fazer uma das melhores décadas da sua história graças ao trabalho deste presidente. Olhar de forma reduzida é ver árvore e não a floresta", reagiu.

Notícias desta manhã apontavam não só o interesse árabe como a vontade assumida do técnico em deixar o Benfica. Sobre o clássico de amanhã frente ao Sporting, decisivo para a atribuição do segundo lugar, reconheceu que os leões são "uma bela equipa".

Sporting e Benfica entram em campo com os mesmos pontos: 77. Jonas está convocado após lesão.