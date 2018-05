Eduardo Ferro Rodrigues foi esta sexta-feira submetido a uma nova intervenção cirúrgica.

O presidente da Assembleia da República foi operado a um pulmão no Hospital Pulido Valente.

“Por determinação da avaliação clínica, o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, acaba de ser submetido, com sucesso, a uma nova intervenção cirúrgica pulmonar, conforme previsto e anunciado”, lê-se numa nota publicada no site do Parlamento.

Ferro Rodrigues será substituido nas suas funções temporariamente pelo vice-presidente da Assembleia, Jorge Lacão. Eduardo Ferro Rodrigues deverá estar de volta à Assembleia até à próxima sexta-feira.

Recorde-se que já no passado dia 21 de março Ferro Rodrigues tinha sido submetido a uma cirurgia pulmonar.