O piloto português Miguel Oliveira assinou contrato com a KTM e vai competir no MotoGP na próxima temporada. A confirmação foi dada pelo próprio, e avançada pela SportTV, esta sexta-feira, em Jerez de la Frontera, local que recebe este fim de semana a 4.ª ronda do Campeonato do Mundo de Moto2 de 2018.

O almadense procura este domingo o seu terceiro pódio consecutivo depois de dois terceiros lugares, no GP da Argentina e dos EUA. A prova em solo espanhol será, de resto, a ronda que marca o arranque de uma série de 11 jornadas europeias.

«Espero que possamos ter uma boa corrida, subir ao pódio novamente e, se possível, lutar pela vitória», adiantou o jovem de 23 anos, que segue atualmente na quarta posição na geral.