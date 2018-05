As lojas da cadeia Lidl na Suíça têm uma novidade: canábis à venda. São dois os produtos que podem ser comprados neste estabelecimento.

De acordo com o The Guardian, os preços são praticamente o dobro dos produtos relacionados com tabaco de enrolar, sendo que 1,5 gramas de canábis que cresceu em ambiente interior pode custar quase 15 euros e os pacotes de 3 gramas custam cerca de 16,7 euros.

Segundo a cadeia de supermercados, os produtos à venda têm como objetivo relaxar e também têm propriedades anti-inflamatórias.

No entanto, apesar de serem vendidos estes produtos no supermercado, a cadeia alemã veio dizer, através de um comunicadado, que as plantas são "legalmente cultivadas" e não têm químicos, nem substâncias modificadas sinteticamente ou geneticamente.