António Campos sobre saída de Sócrates do PS: “O partido traiu a sua própria origem”

António Campos sobre saída de Sócrates do PS: “O partido traiu a sua própria origem”

O fundador do PS não ficou indiferente à saída do antigo primeiro-ministro do Partido Socialista. Deixou críticas ao partido e apoiou a decisão de Sócrates.