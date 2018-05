Os sítios da moda

Sobre o encantamento em torno do que é novo, não sai barato e nem sempre é tão bom como somos levados a crer

Há muito que deixei de ter pedalada para acompanhar o segmento “foodie-trendy” (creio que não há tradução) da capital, mas dou comigo enfeitiçada pelos artigos sobre os espaços modernos, renovados ou importados que abrem em Lisboa e as iguarias que por lá se vendem. É um encantamento algo idiota, convenhamos, porque já sabemos que muitas vezes vamos pagar mais a moda do que o conteúdo e os sítios com menos marketing servem melhor e mais barato – para não dizer que em casa, então, a qualidade é superior.

Esta minha apetência para enfiar barretes à conta de ser uma crédula das novidades torna-se ainda mais bizarra quando, no dia-a-dia, sou daquelas pessoas que adoram as pechinchas dos supermercados já de si conhecidos pelas pechinchas, do género percorrer as ilhas de promoções do Aldi e do Lidl com uma curiosidade genuína. No fundo, daquelas pessoas que não dão 12 euros por polvo congelado se a pota, a metade do preço, faz o mesmo efeito, mais coisa menos coisa, vá – mas é metade do preço. E daquelas que ficam felizes quando descobrem que aquilo que querem comprar tem uma daquelas etiquetas de que o fim do prazo de validade se está a aproximar, por isso sai mais barato. Poderei argumentar que estou a poupar para as experiências gastronómicas “que realmente valem a pena”, mas o problema é que não valem assim tanto.

Diagnosticada a contradição, é mais forte do que eu, e numa tarde na Baixa de Lisboa, entre ir lanchar a uma pastelaria normal – elas ainda existem, mesmo que não seja mesmo mesmo na Baixa – ou ir finalmente visitar um daqueles recortes de revista que tinha guardado na minha cabeça, já se sabe o que ganhou. Falo da Ladurée, bonito salão de chá francês na Avenida da Liberdade. Tinha tudo para ser ótimo e não foi mau – o salão é mesmo bonito e as coisas estavam boas, mas...

Um dos primeiros contratempos que já não é a primeira vez que enfrento nestas romarias aos sítios da moda é ser hora de almoço ou lanche, como era o caso, e, às primeiras duas ou três tentativas de pedido da lista, a resposta do funcionário ser “já acabou”. Já não havia croissants simples nem as miniaturas das viennoiseries francesas. E era meio da tarde, teoricamente início da hora do lanche – pelo menos, segundo os padrões portugueses, não sei se em França lancham mais cedo.

Pelo lanche de três pessoas, um chá e um bolo para cada um, pagámos 30 euros – não fomos enganados, eram os preços na carta, mas não deixa de nos fazer pensar um bocado no final da degustação que os pães com chocolate do supermercado não são assim tão diferentes, ainda que os chás fossem realmente saborosos e não estes sucedâneos que se banalizaram de chás que só têm cheiro, e vai pouca diferença para beber água quente. Mas é aceitável uma pastelaria francesa ficar sem croissants simples à hora do lanche? Nem que houvesse uma invasão, o que não me pareceu o caso.

Já me aconteceu o mesmo numa casa especialista em éclairs na João xxi que num sábado à tarde “já só tinha” uma variedade dos bolos. E para mostrar que não me parece ser apenas algo da pastelaria francesa, também levei com uns quantos “não temos” num restaurante da moda na Amadora – daqueles que aos primeiros rumores fazem ficar intrigado quem sempre viveu nos subúrbios e de repente leva com relatos de romarias a um restaurante duas ruas acima da nossa. Depois de conseguir uma reserva (!!), também lá fomos almoçar e não havia dois ou três pratos da carta e as sobremesas também tinham sofrido uma razia. Tínhamos mesa para as 13h, desde que me lembro uma hora normal para almoçar na Amadora.

A última experiência foi no Palácio Chiado, um palacete remodelado há um par de anos, no coração da Baixa, que vale a pena visitar pela recuperação. Fora isso, não fiquei mais uma vez encantada. Entre o aparato do serviço e a minha modesta salada de quinoa ia um salto de gigante. Já se sabe que o problema está quase sempre nas expetativas, alimentadas por um mundo com cada vez mais especialistas em influenciar que nos fazem desdenhar o que sempre conhecemos ou até os nossos instintos pelo apelo irresistível do que é novo, lindo e atrai tanta gente. Não tenho propriamente aprendido a lição e não me parece que isso vá mudar. Diz que agora vai abrir um “museu” com uma piscina de marshmallows aqui na rua do jornal. Eu bem sei que sacos de gomas baratos não faltam no supermercado, mas não deve ser a mesma coisa... Depois conto.

