É triste ver os antigos socráticos envergonhados

Durante muitos anos, desde 2008 mais precisamente, José Sócrates contou com o apoio de muitas ilustres figuras da nossa praça. Quem se atrevia a denunciar o polvo, levava “na cabeça” forte e feio.

Em dezenas de programas televisivos, jornalistas e comentadores chamavam tabloides aos jornais que iam denunciando as tramoias do primeiro-ministro de então. Era a fase em que Sócrates, com o seu lado de nouveau interessant conquistava as elites com jantares nos restaurantes mais na moda do Bairro Alto.

Jornais como o “SOL”, o “Correio da Manhã” e Manuela Moura Guedes na TVI eram sistematicamente fuzilados na opinião pública. A pivô da TVI viu mesmo a sua vida dar uma volta de 180º com o despedimento da estação televisiva. Durante anos ninguém lhe deu trabalho com medo de desagradar ao todo poderoso José Sócrates. É pois estranho ver agora esses pontas de lança de então virem dizer que se sentem “envergonhados” com o escândalo que envolve o antigo primeiro-ministro.

Se na altura atiravam pedras com mais facilidade do que eu como tremoços, como é possível não terem vergonha de dizerem o que dizem? Podiam ao menos ser coerentes e explicar que têm vergonha do que disseram, mas não. Preferem atirar a quem está no chão. No fundo, é essa a sua especialidade: baterem em quem está caído e louvar quem está no poder. Por isso, apesar de tudo, percebo melhor Arons de Carvalho que continua a defender o seu amigo. Faz-me lembrar aquela história de uma figura emblemática do PCP que antes de morrer lhe perguntaram se continuava a acreditar no sonho do socialismo soviético.

Resposta do militante: “Se agora admitisse que não acredito estava a negar toda a minha existência”. Os antigos socráticos mudaram de lugar da barricada com a mesma facilidade com que achincalhavam os outros. E torna-se patético ouvir alguns jornalistas que agora são os maiores acusadores. Também com o 25 de Abril se passou o mesmo: aqueles que estavam feitos com o antigo regime a partir do 26 de abril passaram a ser do PCP...