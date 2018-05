Arsène Wenger queria muito terminar a sua história de amor com o Arsenal a viver uma glória europeia, mas sofreu um encontro imediato com a dura realidade em Madrid. Um golo de Diego Costa em cima do intervalo fez o resultado (1-0) e confirmou a presença do Atlético na final da Liga Europa, depois do 1-1 da primeira mão, com o Arsenal a despedir-se... da Liga dos Campeões da próxima temporada - a vitória na prova era a única forma de os gunners ainda conseguirem o acesso à prova milionária. Agora terá de ficar para 2019/20.

Se, em Londres, o Arsenal tinha sido muito melhor que o Atlético, ontem, esse cenário esteve longe de se repetir. Os colchoneros foram, na primeira parte, a única equipa que fez por conseguir um golo, e a ele chegaram mesmo em cima do intervalo, com Griezmann a aproveitar um buraco gigante na defesa inglesa e a encontrar Diego Costa, que não perdoou na cara de Ospina. No segundo tempo, o equilíbrio foi a nota dominante, com três boas oportunidades para cada lado, mas o marcador não mais se alterou. O Atlético regressa assim à final da competição que já conquistou em 2009/10 e 2011/12.

Na Áustria, o Salzburg conseguiu mesmo empatar a eliminatória frente ao Marselha, marcando dois golos no início da segunda parte: Haidara, aos 53’, e Sarr (autogolo) aos 65’. Com o 2-0, o encontro seguiu para prolongamento, e aí haveria um herói... português: Rolando, lançado aos 101', aproveitou um canto a quatro minutos do fim para marcar o golo decisivo e colocar os franceses na sua primeira final europeia em 24 anos.