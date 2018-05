Felizmente, a solução é simples: desafie-se a algumas mudanças na sua vida diária e observe o seu corpo a evoluir para um eu mais funcional, bonito, dinâmico, equilibrado e saudável. // 1. Mais vegetais e fruta são componentes importantes de uma dieta saudável.

Consuma o mínimo de 400 g de fruta e vegetais por dia. Dê sempre preferência aos produtos da época e locais – principalmente, muitos verdes pelo alto teor de alcalinidade (veja alimento a preferir abaixo). // 2. Manter-se hidratado, beber oito copos de água por dia – se for aborrecido, tempere as suas águas com limão, laranja ou hortelã, que tornam a água mais saborosa. O importante é manter-se hidratado.

Diga não a: // 3. Alimentos processados: são alimentos que não provêm diretamente da natureza e que, de alguma forma, sofreram manipulação por parte do homem – tudo aquilo a que chamamos alimentos industrializados. Açúcar: é o inimigo público. A lista das razões pelas quais não devemos consumir açúcar é infinita, além de serem calorias vazias, mas já todos sabemos isso. A maioria dos alimentos com alto teor de açúcar, como doces , sumos e refrigerantes, não contêm nutrientes essenciais. E quando não conseguimos ficar sem doces podemos sempre optar por elementos naturais como a stevia ou o mel, que irão dar sabor e são menos prejudiciais. Laticínios: têm um alto teor de açúcar e o seu consumo está comprovadamente ligado ao aumento de acne, apesar de estar associado a altos nutrientes para o nosso organismo, nomeadamente a cálcio e proteínas. Opte por fontes vegetais. // 4. Cozinhe sempre que possível em casa, que é mais seguro, saudável e vai trazer-lhe maiores benefícios.

Por isso deixo-lhe mais uma receita de curry de ananás superfácil de fazer, versátil e de sabor fantástico. Totalmente vegan, sem glúten, e pode fazer a sua versão favorita adicionando extras opcionais como camarão, frango, lombinhos de porco ou o que fizer a sua alma mais feliz.

Curry de Ananás com Leite de Coco & Topping de Amendoim Torrado

Ingredientes

2 copos de leite de coco fresco (ou pode optar por 2 latas)

1 xícara de pedaços de ananás

2 dentes de alho picados e descascados

1 cebola picada

Sal a gosto

Mistura de tempero de caril: eu optei por um garam massala

Amendoim torrado a gosto

Uma mão-cheia de coentros frescos

Flocos de piripíri

Método

Comece com uma caçarola. Use um pouco de óleo de coco ou caldo de legumes para cozinhar sem óleo. Acrescente as cebolas e o alho, frite-os por cerca de 3 minutos até dourar levemente, coloque o tempero e deixe tomar sabor. Em seguida adicione o leite de coco e especiarias. Cozinhe por cerca de 5 minutos. Acrescente pedaços de ananás e cozinhe por mais 7 minutos.

Sirva em potes com arroz selvagem e coloque o amendoim e as folhas frescas de coentros.