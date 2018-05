Pouco mais de 24 horas depois do rebentar da polémica em torno da auditoria interna da Autoridade Nacional de Proteção Civil, em segredo de justiça desde novembro, o documento é agora público.

Ontem o jornal "Público" noticiou as conclusões da auditoria à atuação das autoridades no incêndio de Pedrógão Grande, que o governo submeteu à justiça antes de divulgar publicamente. Uma vez que o relatório foi integrado no inquérito que investiga os fogos de junho do ano passado, passou também a estar abrangido pelo segredo de justiça. Ontem, PSD e CDS pediram que o documento fosse divulgado ao parlamento. O MAI também interveio, negando estar a ocultar as conclusões mas sugerindo que a Procuradoria-Geral da República pudesse avaliar o levantamento do segredo de justiça.

Esta noite, em comunicado, o Ministério Público recordou mais uma vez todo o processo, sublinhando que recebeu o documento da Autoridade Nacional de Proteção Civil em novembro de 2017. Agora, "face à relevância do respetivo conteúdo para o esclarecimento público e por se considerar que não existe prejuízo para a investigação", diz o MP, divulga-se o documento, tendo sido retiradas as identidades das pessoas nele mencionadas.

Pode aceder ao relatório na íntegra nesta página.