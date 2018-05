O Ministério da Administração Interna (MAI) anunciou, esta quinta-feira, o descongelamento de carreiras para 15 mil elementos da PSP ainda este ano, algo que deverá acontecer já no próximo mês e com efeitos retroativos desde janeiro.

"Tendo como objetivo dar continuidade a uma crescente valorização dos profissionais das forças e serviços de segurança tuteladas pelo MAI, o Ministro da Administração Interna despachou hoje a viabilização de mais de 15 mil progressões nas carreiras da PSP, de oficiais, chefes e agentes, no ano de 2018", referiu o MAI através de uma nota enviada à agência Lusa.

Na mesma nota, o MAI explica que são dadas orientações à direção nacional da PSP para "que desenvolva, de imediato, todos os esforços para processar as respetivas valorizações remuneratórias aos polícias abrangidos, se possível, ainda durante o mês de maio, garantindo os direitos decorrentes da lei de produção de efeitos retroativos a janeiro de 2018".

Recorde-se que vários polícias e militares iniciaram ontem, quarta-feira, uma vigília por tempo indeterminado junto à Presidência da República, de forma a exigir o desbloqueamento das carreiras e a contagem do tempo em que estiveram congeladas, entre 2011 e 2017.

De acordo com o MAI, este descongelamento de carreiras abrange um total de 239 subcomissários e 2.245 agentes.