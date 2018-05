Islam Slimani, que passou com grande sucesso pelo Sporting entre 2013 e 2016, não está a ter vida fácil em Inglaterra, para onde se mudou no início da temporada passada. No Leicester, fez oito golos em 29 jogos na época de estreia e outros cinco em 17 partidas até janeiro deste ano, quando acabou emprestado ao Newcastle.

Ao serviço dos magpies, as contas são ainda mais tristonhas: quatro aparições (só uma como titular), zero golos. E o pior é que o avançado argelino já não terá oportunidade para melhorar estes números, pois acaba de ser castigado com três jogos pela Federação inglesa (FA). E tudo devido a uma agressão a Craig Dawson, defesa do West Bromwich Albion, já na parte final do encontro do passado fim de semana na Premier League.

O incidente não foi vislumbrado pela equipa de arbitragem, mas a FA acabou por agir após visionar as imagens televisivas. Slimani falha assim o resto da temporada, pelo que não deverá voltar a vestir a camisola do Newcastle - que nas últimas três jornadas defronta Watford, Tottenham e Chelsea.

Veja aqui o lance: