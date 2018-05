O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já reagiu à morte do dirigente da Renamo, Afonso Dlakhama, tendo apresentado em nota publicada no site da Presidência da República as suas condolências à família do moçambicano.

"Em mensagem enviada ao Presidente Nyussi, o Chefe de Estado expressou o seu pesar pelo falecimento do líder da Renamo, partido com assento na Assembleia da República de Moçambique, e interlocutor privilegiado nos caminhos do diálogo, da paz e da concórdia neste nosso País irmão.", pode ler-se na nota publicada.

O chefe de Estado chegou a estar reunido com Dlakhama há uns anos em Maputo, Moçambique.