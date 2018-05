A GNR apreendeu duas caçadeiras a um homem que matou um cão a tiro em Marco de Canaveses, no distrito do Porto.

De acordo com o comunicado da GNR enviado à redação, no passado dia 29 de abril, o homem ouviu os seus cães a ladrar para outro, que se encontrava na via pública. Para, alegadamente, o afugentar, disparou um tiro que acabou por ferir mortalmente o animal.

“Os militares, deslocaram-se de imediato ao local tendo identificado o autor do disparo, um homem de 47 anos, e apreendido as armas de fogo”, revela o comunicado.

O crime de maus tratos a animais já foi comunicado ao Tribunal Judicial de Marco de Canaveses.