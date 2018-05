O bom tempo fez uma curta pausa mas volta já este fim de semana em praticamente todo o país. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), vai registar-se uma subida da temperatura a nível nacional, sendo que em Lisboa as temperaturas deverão rondar os 23 e os 27 graus Celsius.

No sábado e no domingo as temperaturas sobem novamente, podendo mesmo chegar aos 30º Celsius. No entanto, na terça-feira vai registar-se uma descida das temperaturas.

Já no norte, na cidade do Porto, vai registar-se céu limpo no sábado e uma temperatura máxima de 25 graus no domingo, com possibilidades de precipitação a partir de segunda-feira.

Em Faro, as temperaturas podem variar entre os 23 e 26 graus, sendo domingo que se regista o dia mais quente do fim de semana.