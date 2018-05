Uma mulher com cerca de 50 anos de idade está desaparecida em Valpaços, no distrito de Vila Real e já foi montado um dispositivo com 41 operacionais para dar início às buscas.

Para já, sabe-se que a mulher morava sozinha em Ervões, e que o seu desaparecimento foi dado a conhecer às autoridades esta quarta-feira, tendo as buscas apenas iniciado hoje às 13h.

O caso está entregue à Polícia Judiciária.