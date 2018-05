Rui Rio considerou que a previsão da Comissão Europeia que indicou esta quinta-feira que o défice de 2018 se vai manter nos 0,9%, Rui Rio considerou "uma má notícia" defendendo que o défice deveria continuar a baixar.

"O abrandamento da economia portuguesa, já sabemos. Está no programa de estabilidade e foi um dos motivos de crítica do PSD da pouca ambição relativamente ao crescimento.

No que concerne ao défice, se assim for, é uma má notícia, porque o défice público foi de 0,9 em 2017. Aquilo que se impõe é que em 2018 seja um défice menor e em 2019 ainda menos", disse o líder do PSD em Oliveira de Azeméis, Aveiro.

"Esperamos que as previsões da Comissão Europeia sejam negativas relativamente àquilo que vai ser a realidade. Não é defensável que o governo não baixe o défice todos os anos um bocado", disse ainda Rio.

Nas previsões de primavera na Comissão Europeia está previsto que o défice de 2018 se mantenha nos 0,9%, igual ao valor registado em 2017 e inferior ao avançado pelo governo.