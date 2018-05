O presidente dos EUA confirmou esta quinta-feira, através do Twitter, que pagou mensalmente ao seu advogado para reembolsar o pagamento relacionado com o acordo de confidencialidade com a atriz pornográfica Stormy Daniels.

“[Michael Cohen] recebeu uma mensalidade, que não tinha nada a ver com a campanha [presidencial], que deu entrada, como reembolso, para compensar um acordo de confidencialidade. Este tipo de acordo é comum entre celebridades e pessoas abastadas”, escreveu Donald Trump no Twitter.

No entanto, o presidente dos EUA continua a negar o caso com Stormy Daniels e refere que o acordo só foi feito para evitar “acusações falsas e extorsionistas por parte dela [a atriz] sobre um caso. O dinheiro da campanha ou de contribuições para a campanha não foi usado nesta transação”, garantiu.

Mr. Cohen, an attorney, received a monthly retainer, not from the campaign and having nothing to do with the campaign, from which he entered into, through reimbursement, a private contract between two parties, known as a non-disclosure agreement, or NDA. These agreements are..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de maio de 2018

...very common among celebrities and people of wealth. In this case it is in full force and effect and will be used in Arbitration for damages against Ms. Clifford (Daniels). The agreement was used to stop the false and extortionist accusations made by her about an affair,...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de maio de 2018

...despite already having signed a detailed letter admitting that there was no affair. Prior to its violation by Ms. Clifford and her attorney, this was a private agreement. Money from the campaign, or campaign contributions, played no roll in this transaction. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de maio de 2018

Recorde-se que, até agora, Donald Trump negou ter tido conhecimento de qualquer pagamento feito à atriz pornográfica, dizendo que não sabia de onde vinham esses montantes.

Stormy Daniels diz ter tido relações sexuais com Trump em 2006, depois de o milionário ter casado com Melania. A atriz pornográfica diz que foi paga por um advogado de Trump, antes das eleições presidenciais, para manter o silêncio em relação a esta relação.