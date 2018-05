Está marcado para esta sexta-feira o arranque do Renault Porto Pro, a segunda etapa da Liga MEO Surf, principal competição nacional de surf, onde estão em disputa os títulos de campeões nacionais. O call está marcado para as 8 horas de amanhã, na Praia de Matosinhos, e, depois do recorde de inscritos registados na etapa inaugural, o Porto e Matosinhos voltam a contar também com forte adesão por parte dos surfistas, com o número de inscrições a rondar a centena.

“Temos praticamente todas as garantias que vão haver boas condições em Matosinhos na sexta-feira”, começa por dizer Pedro Monteiro, diretor de prova da Liga MEO Surf 2018. “Consoante o tamanho do mar que se verificar na sexta-feira, vamos perceber como será o dia no sábado. O spot primordial do evento é Matosinhos, mas estamos salvaguardados por um vento de quadrante leste para sábado e domingo, que nos dá boas garantias para ter soluções alternativas. Está a entrar um swell, que tem o pico na quinta-feira à noite, e temos de perceber como ele se vai fazer sentir em Matosinhos ao longo dos dias seguintes”, explica Pedro Monteiro.

Dessa forma, já é conhecido o quadro de competição da prova masculina e feminina, onde se destaca a presença de Miguel Blanco e Camilla Kemp, vencedores da etapa inaugural da Liga MEO Surf 2018, realizada na Ericeira, mas também do campeão nacional em título Vasco Ribeiro. Depois de ter sido operado a uma apendicite, no dia final da etapa da Ericeira, Vasco vai regressar no Porto à competição. Já é, então, possível fazer os ajustes finais das equipas no Rip Curl Fantasy Surfer (fantasy.ansurfistas.com) com um relógio Search GPS da Rip Curl para o vencedor e um chapéu da Polen Surfboards para o segundo lugar.



Destaques do quadro de competição masculino (round 1):



Bateria 7: Henrique Pyrrait x Arran Strong x Martim Nunes x Pedro Boonman

Bateria 10: João Kopke x Pedro Coelho x Gabriel Ribeiro x Francisco Duarte



Destaques do quadro de competição feminino (round 1):



Bateria 3: Kika Veselko x Camila Costa x Maria Pessanha

Bateria 5: Camilla Kemp x Matilde Passarinho x Marta Madeira



Miguel Blanco, líder do ranking masculino

“Penso que vai ser um campeonato muito bom. Já fiz bons resultados no Porto, tanto nos juniores como no Open, e por isso é uma etapa que traz sempre boas recordações. Estou na liderança do ranking depois de vencer na Ericeira, mas ainda é o começo do ano e faltam mais quatro etapas. Por isso, este vai ser um campeonato igual aos outros, sem pressão. Estou bastante motivado, pois gosto muito do Porto e de Matosinhos, onde já surfei bastante. Além disso, tenho muitos bons amigos no Porto, que me apoiam sempre. Dessa forma, estou ansioso por poder competir lá.”



Camilla Kemp, líder do ranking feminino

“Gosto imenso de ir competir ao Porto, até porque tenho lá o meu patrocinador principal a apoiar. As expectativas para a etapa estão altas. Quero dar o meu melhor e superar-me a cada etapa. Ganhei na Ericeira e, agora, quero tentar fazê-lo de novo no Porto, onde nunca ganhei. A etapa do Porto é muito gira e especial por causa da adesão do público na praia. Há muita gente a ver, a interessar-se pelo surf. Matosinhos também apresenta uma onda diferente em relação ao resto do circuito, pelo que gostaria imenso de conseguir vencer ali”.



Ao nível do sub-troféu para os mais novos, uma iniciativa da FPS e da ANS, o Moche Groms Cup tem aqui segunda edição deste ano. Vasco Cordeiro, Concha Balsemão, Martim Nunes, João Vidal, Francisca Veselko, José Bruschy, Santiago Graça, Martim van Zeller, Joaquim Chaves, Martim Paulino, João Crespo e Salvador Tavares vão ser os jovens surfistas em prova.



Uma nota especial para os wildcards do Renault Porto Pro, designadamente Maria Pessanha, Gonçalo Magalhães e Sacha Garcia.



A agenda para os três dias do Renault Porto Pro é a seguinte:



1º dia – Sexta-feira, 4 de maio

08h00 – Call primeiro dia de competição

09h30 – Fundação PT: início de limpezas de praia com Plastic Sun Days, Lixo Zero Portugal e OPO’Lab, com a presença de mais de 150 alunos de escolas do Porto e Matosinhos

17h00 - Rip Curl: inauguração da loja Rip Curl Matosinhos (Av Norton de Matos, 1136 até as 20h00)

18h00 – Canon: sessão teórica workshop de fotografia por Ricardo Bravo



2º dia – Sábado, 5 de maio

08h00 – Call segundo dia de competição (por confirmar)

09h00 – Canon: início de sessões práticas do workshop de fotografia por Ricardo Bravo

10h30 – Fundação PT: início de limpezas de praia com Plastic Sun Days destinada a voluntários 15h00 – Moche: meias finais do Moche Groms Cup (por confirmar)

16h00 – Polen: shapers talk sobre pranchas de surf com Almir Salazar e Bernardo Sodré 16h30 – Renault: Expression Session (por confirmar)

17h00 - Somersby: sunset party com atuação dos DJs João Maria e André Cascais



3º dia – Domingo, 6 de maio

08h00 – Call terceiro dia de competição (por confirmar)

09h00 – Canon: início de sessões práticas do workshop de fotografia por Ricardo Bravo

14h00 - Renault: Expression Session (por confirmar)

14h30 – MOCHE: Final Moche Groms Cup (por confirmar)

15h00 – Finais do Renault Porto Pro (por confirmar)

16h00 – Cerimónia de Entrega de Prémios do Renault Porto Pro (por confirmar)



O leque completo de sub-troféus em disputa inclui a disputa pela melhor manobra na Renault Expression Session, que se realizará a dobrar no Porto, pela melhor onda na Somersby Onda do Outro Mundo e o já referido Moche Groms Cup (cada um com 2.500€/anuais). A premiação global da Liga MEO Surf 2018 é de 90.000€.