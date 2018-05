Depois do anúncio da dissolução da organização separatista basca ETA, Mariano Rajoy, primeiro-ministro espanhol, afirmou que os crimes praticados não vão ficar impunes.

"Faça o que fizer e diga o que disser, a ETA não vai encontrar nenhuma lacuna nem nenhuma impunidade dos seus crimes", disse o primeiro-ministro num discurso em Logroño, no norte de Espanha. "Não lhe devemos nada e não lhe reconhecemos nada", acrescentou.

Para Rajoy, "a única política futura em matérias antiterroristas, como sempre, é aplicar a lei" e, por isso, as medidas aplicadas à ETA vão manter-se. Para o primeiro-ministro espanhol a carta de dissolução da organização, assim como os vídeos e os comunicados, são "ruído e propaganda".

Na carta publicada pela ETA a 16 de abril, a organização afirmou que "dissolveu completamente todas as suas estruturas e terminou a sua iniciativa política". Durante o tempo de atividade da organização, as campanhas políticas pela independência do País Basco resultaram na morte de mais de 800 pessoas.