"Queremos que o Banco de Portugal envie à Assembleia da República todos os grandes devedores de todos os bancos que tiveram nem que tenha sido só um euro de ajuda pública", disse esta quinta-feira Miguel Tiago, deputado do PCP no Fórum TSF.

Depois de Rui Rio ter vindo pedir os nomes dos 50 maiores devedores da Caixa Geral de Depósitos (CGD), o PCP defende que todos os bancos devem ser tratados de forma igual e por isso alarga os critérios a todos os créditos acima de 2 milhões de euros "que foram provisionados, com recurso a dinheiro público, e cujas dívidas foram perdoadas ou dadas como perdidas", quer na CGD, quer no Banco Espírito Santo ou no Banif ou no BPI.

"Se agora querem, com tanta vontade, conhecer [os devedores] da Caixa [Geral de Depósitos], vamos conhecer os [devedores] do sistema todo e, assim, tratamos os bancos todos por igual. Não fica a Caixa a perder neste sistema de concorrência", disse ainda o deputado criticando o PSD, PS e CDS por nunca terem querido conhecer os devedores da banca. Para Miguel Tiago, o banco público "iria perder todos os grandes negócios", caso fosse o único a revelar os dados das operações.

O pedido vai entrar esta quinta-feira na comissão parlamentar de Orçamento e Finanças onde vão pedir "que o Banco de Portugal envie à Assembleia da República, com as medidas de sigilo que entender", acrescentou Miguel Tiago.