O número de alunos máximo por cada turma vai ser reduzido já a partir do próximo ano letivo, confirmou esta quinta-feira o Ministério da Educação.

“Deste modo, as turmas do 1.º ciclo passam a ter 24 alunos e as de 2.º e 3.º ciclos entre 24 e 28”, explica o Ministério em comunicado.

A medida justifica-se “não apenas os aspetos relacionados com condições logísticas e com os percursos formativos, mas sobretudo inscreve-se como medida potenciadora de melhores aprendizagens para todos os alunos”, explica o Ministério.