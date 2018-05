Uma mulher brasileira de 90 anos, a mais velha presa em Portugal, vai conhecer esta quinta-feira o acórdão. A leitura do acórdão está marcada para as 12h30, no Campus de Justiça, em Lisboa.

A idosa é acusada pelo Ministério Público, com mais seis arguidos, do crime de burla na venda de um imóvel que não lhes pertencia.

Segundo a acusação, o grupo elaborou um esquema para vender uma casa devoluta que não era seu, avaliada em 500 mil euros. Os arguidos acabaram por conseguir vender o imóvel por 400 mil euros.

O procurador do Ministério Público pediu a condenação dos sete arguidos com pena suspensa para a idosa e outros quatro arguidos. Aos restantes, o MP pediu pena efetiva.