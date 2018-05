A Comissão Europeia estima que o défice português seja de 0,9% do PIB em 2018 e de 0,6% em 2019. O valor foi anunciado nas previsões de primavera divulgadas esta quinta-feira pela Comissão Europeia.

O valor inclui "o impacto de outras operações de apoio à banca, em particular a ativação do Mecanismo de Contingente de Capital do Novo Banco (0,4% do PIB)", pelo que "o défice excluindo medidas extraordinárias deve melhorar para 0,5% do PIB.

Já a estimativa do governo para este ano é de 0,7% do PIB, enquanto para 2019 o governo prevê um défice de 0,2%. Um cálculo que já incluiria a injeção que o Estado irá fazer no Novo Banco, sob a forma de empréstimo ao Fundo de Resolução.

Para Bruxelas, o governo vai assumir 792 milhões de euros (que representa cerca de 0,4% do PIB) no Fundo de Resolução, no entanto Mário Centeno anunciou que o Estado irá emprestar 450 milhões.

Para o ano, a diferença entre os valores avançados pelo governo e os revelados pela Comissão europeia diferem no triplo. Enquanto o executivo de António Costa prevê um défice de 0,2% do PIB, Bruxelas afirma que, considerando apenas as medidas políticas já tomadas, o valor ficará pelos 0,6%.

Sobre a dívida, a Comissão Europeia prevê que em 2017 seja de 125,% e que mantenha a tendência de queda nos anos seguintes. Assim, em 2018 baixará para os 112,5% e em 2019 para os 119,5%. Também aqui o governo tinha avançado com um valor ligeiramente mais baixo, afirmando que em 2019 Portugal teria uma dívida pública de 118,4% do PIB.

Nas previsões divulgadas esta quinta-feira, a Comissão Europeia diz ainda que as incertezas sobre as projeções macroeconómicas e "outras medidas potenciais de apoio ao setor bancário" possam ainda piorar as contas do défice de 2018 e 2019.