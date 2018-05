Este PS é uma farsa

O mesmo PS que alega ter desconhecido os casos de corrupção do seu secretário-geral e primeiro-ministro é o que agora propõe requisitar casas devolutas aos senhorios. O mesmo PS que alega ter desconhecido o triângulo das Bermudas (para o dinheiro público) que foi a interação entre o seu governo, o BES e a PT é o que propõe agora no parlamento que sejam requisitadas temporariamente aos senhorios as casas que se encontrem “injustificadamente devolutas ou abandonadas”.