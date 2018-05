Um avião militar russo caiu no mar Mediterrâneo, esta quinta-feira, perto da costa noroeste da Síria, avança o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

Vários moradores da cidade de Jableh, perto de onde caiu o caça russo, testemunharam o acidente relatando que se deu um violento estrondo no momento do impacto e que se vê uma coluna de fumo a sair do mar, a centenas de metros da costa.

Segundo o Observatório, não há indicações do destino do avião ou da razão da queda. No entanto, garante que as buscas já começaram.