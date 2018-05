Bruno de Carvalho foi suspenso por seis dias pelo Conselho de Disciplina da Federação e, em teoria, não poderia sentar-se no banco de suplentes do Sporting no jogo frente ao Benfica.

Ainda assim, segundo avança o jornal Record, o dirigente leonino não irá acatar a decisão.

Bruno de Carvalho interpôs uma providência cautelar para suspender a decisão, mas já terá decidido que se vai sentar no banco seja qual for a decisão final.

O castigo é referente aos insultos dirigidos a António Salvador, presidente do SC Braga.

O Sporting-Benfica joga-se em Alvalade este sábado às 20h30.