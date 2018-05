O Diário de Notícias avança esta quinta-feira que Sérgio Conceição poderá não ficar no Dragão para a próxima temporada: O interesse do Inter de Milão poderá fazer com que o técnico português rume a Itália no verão.

Caso Conceição deixe o estádio do Dragão, a escolha irá recair sobre Miguel Cardoso, atual treinador do Rio Ave, escreve o DN.

Miguel Cardoso já trabalhou nos escalões de formação dos portistas, o que pode facilitar o regresso ao Dragão.