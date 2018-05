Depois de Manuel Pinho ter sido constituído arguido no âmbito das investigações de um alegado esquema de corrupção que envolve a EDP, os partidos desencadearam ações para que o ex-ministro da Economia do governo de José Sócrates fosse ouvido no parlamento.

O PSD avançou com um requerimento para que Pinho fosse ouvido na comissão parlamentar de Economia e o Bloco de Esquerda (BE) apresentou uma proposta para a criação de uma comissão de inquérito sobre as rendas excessivas da energia. No entanto, anos antes, José Sócrates tinha também sido constituído arguido na Operação Marquês e não houve nenhuma iniciativa partidária do género.