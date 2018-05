A organização do Festival da Eurovisão fez uma lista com todos os objetos que não podem entrar no recinto do evento e a Internet já ‘reagiu’: são muitas as publicações que gozem com o “exagero” das restrições. Até a BBC já fez um artigo a brincar com a situação.

Trolleys, cordas, escadas e bolas de golfe são alguns dos objetos que não podem entrar no recinto do evento, que se realiza este ano em Lisboa e arranca já no próximo dia 12 de maio.

Para além de objetos óbvios, como armas e explosivos, existem outros que, para alguns utilizadores do Twitter, não fazem qualquer sentido naquela lista, como chapéus-de-chuva e fita adesiva.

“A lista de objetos proibidos na Eurovisão é tão engraçada. Por que razão haveria de levar um trolley para o recinto?”, escreve um utilizador. “Não consigo parar de rir… Quem fez esta lista? Proibidos trolleys. Bolas, vou ter de reagendar a minha ida às compras no Tesco [cadeia de supermercados]”, lê-se noutra publicação.

I’m sorry but I can’t stop laughing...who complied this list? No trolleys. Damn I’ll have to schedule my Tesco shop another time. — Sasha 🇲🇪 (@eurotrashsash) 24 de abril de 2018