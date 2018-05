Os CTT registaram uma quebra de lucro de quase 50% atingindo os 5,4 milhões de euros nos três primeiros meses do ano. Um ano antes, os Correios tinham registado um resultado de 10,3 milhões de euros. A empresa explicou que, este resultado se deveu a gastos não recorrentes, uma vez que, sem estes efeitos os lucros teriam decrescido 27,4%.

O EBITDA recorrente caiu 18,9% para 22,7 milhões de euros, tendo os custos extraordinários ditado um EBITDA reportado de 18,4 milhões de euros, o que representa uma queda de 26%. A empresa liderada por Francisco Lacerda diz que esta diminuição está relacionada com o facto de ter existido menos dois dias úteis no primeiro trimestre face aos três primeiros meses do ano passado e por o aumento de preço dos Correios ainda não ter impacto, já que só subiram no início de abril. Caso contrário, o impacto seria positivo em 1,9 milhões de euros.

Mas, apesar desta queda na rentabilidade, os Correios garantem que “o plano de transformação operacional está a superar as projeções iniciais, tendo já contribuído positivamente para a estrutura da despesa”, já que “os gastos operacionais recorrentes são positivamente impactados nos correios e outros (menos 0,5%), que representam 66,4% de todos os gastos, e nos serviços financeiros (menos 17,3%), em resultado do decréscimo da atividade”.

No final do trimestre, os CTT tinham 12194 trabalhadores, mais 32 que há um ano, devido à integração de 141 trabalhadores da Transporta, adquirida em maio de 2017. Sem este feito, o número de trabalhadores teria caído em 109, devido à diminuição de 179 efetivos. No âmbito do programa de reestruturação, saíram no primeiro trimestre 58 pessoas. A empresa liderada por Francisco Lacerda afirmar que, o plano de reestruturação já capturou 11,7 milhões de poupanças de gastos recorrentes. Para 2018 o objetivo é de 13,8 milhões.

Governo vai recomendar protocolo

O ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, revelou ontem que será recomendado um protocolo quadro entre os CTT e as juntas de freguesia para garantir “condições de sustentabilidade” para prestar serviços postais. Esta é uma das conclusões do “programa de trabalho”, anunciado em meados de dezembro e que deveria estar pronto até ao final de março, revelou no Parlamento.

“Uma das principais conclusões que dali retirámos foi que nas situações em que não há postos dos CTT, há recurso a protocolo externo, digamos assim, favorecer-se-á a criação de condições de sustentabilidade para os serviços que hoje são prestados pelas Juntas de Freguesia”, disse.

“Sabe-se que esta prestação de serviços por parte das freguesias leva já muitos anos e as freguesias têm sido e são um ativo importantíssimo no serviço às populações, mas tem de ter sustentabilidade essa prestação e esperamos que esta que será uma das principais conclusões: o estabelecimento deste protocolo se materializasse em condições adequadas de prestação de serviços por partes das nossas freguesias”, afirmou.