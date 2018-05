José Carlos Lourenço vai ser o novo diretor-geral da ZAP, empresa líder de distribuição de TV por satélite em Angola e Moçambique que irá assumir funções em junho.

O responsável desempenhou nos últimos quatro anos as funções de COO do grupo Global Media e foi ainda administrador executivo da Impresa tendo desempenhado funções em todos os meios do grupo.

Em 2017 fo eleito "Personalidade dos Media" em Portugal nos Prémios Meios e Publicidade.

O novo diretor-geral da Zap mostra-se “muito entusiasmado com a oportunidade de se juntar a um projeto ganhador, com uma fantástica equipa com elevado reconhecimento dos seus clientes e com ambição de crescimento nos vários mercados em que opera”.

Recorde-se que, a emrpesa conta ainda com a marca ZAP Fibra, em que aposta numa oferta de Internet sobre fibra óptica na cidade de Luanda. Detém o mais moderno complexo de cinemas de Luanda, e publica as edições da revista Forbes em Angola e Portugal. Distribuídos por Angola, Moçambique e Portugal, a Zap dispõe de cerca de 1.300 colaboradores que diariamente servem mais de 1,4 milhões de clientes.