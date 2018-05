A aquisição de ativos habitacionais por particulares na área de reabilitação urbana de Lisboa totalizou os 1,56 mil milhões de euros em 2017, o que representou um crescimento de 22% face ao ano anterior, ou seja, um aumento de 283 milhões de euros. Os dados foram revelados pela Confidencial Imobiliário e indicam que, no total, foram transacionados 5,8 mil fogos, num montante médio de investimento por casa de 269 mil euros.

De acordo com a consultora, os dados são apurados a partir da informação decorrente dos procedimentos de comunicação de venda realizadas pelos proprietários junto da Câmara Municipal de Lisboa no quadro do direito de preferência de que as autarquias gozam dentro das respetivas áreas de reabilitação urbana.

Os estrangeiros foram responsáveis por 27% deste investimento, totalizando 415 milhões de euros, ou seja, mais 75 milhões de euros do que tinham investido em 2016 (mais 22%). Já em número de transações, os compradores internacionais apresentam uma quota de 19%, destacando-se os franceses (22% das compras por estrangeiros), os chineses (20%) e os brasileiros e os britânicos (com quotas de cerca de 7% cada um). Os italianos, turcos, alemães, belgas e norte-americanos surgem também com algum peso.

Em termos de freguesias, a Misericórdia e Santa Maria Maior, com cerca de 14% cada do total das transações residenciais por estrangeiros, foram as mais dinâmicas junto do mercado internacional. A outra freguesia do Centro Histórico de Lisboa – São Vicente – registou cerca de 9% do total das transações. As outras duas freguesias com um peso superior a 10% das compras feitas por estrangeiros foram Santo António e Arroios (com pesos de 12% e 11%, respetivamente).