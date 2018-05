O Presidente da República recusa comentar a comissão de inquérito que deverá ser aprovada pelo parlamento para investigar as suspeitas do pagamento de luvas a Manuel Pinho, ex-ministro da Economia de José Sócrates.

“Não comento as comissões parlamentares de inquérito. Acompanho com interesse e respeito, mas no âmbito da separação de poderes não formulo opiniões sobre a atuação do parlamento”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

O Bloco de Esquerda avançou hoje com uma proposta de constituição de uma comissão parlamentar de inquérito ao “pagamento de rendas excessivas aos produtores de eletricidade”, que deverá funcionar por quatro meses para investigar os governos entre 2004 e 2018. Ou seja, entre o atual e o Executivos de Durão Barroso.

A proposta deverá ser aprovada por todos os partidos com assento parlamentar mas Manuel Pinho já fez saber que só irá prestar declarações no parlamento caso seja ouvido antes pelos procuradores do Ministério Público.