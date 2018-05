O presidente do PSD considera que o relatório interno da Autoridade Nacional de Proteção Civil que revela que houve documentos “apagados” ou “destruídos” sobre o incêndio de Pedrógão “vem confirmar aquilo que foram as responsabilidades fortes das áreas tuteladas pelo governo”.

Para Rui Rio o relatório “não altera muito as conclusões que todos nós já tirámos relativamente aos incêndios” de 2017. “Há responsabilidades fortes das áreas tuteladas pelo governo relativamente ao que aconteceu nos incêndios, nós todos sabemos isso, agora sabemos mais uma parcela da soma: havia um relatório que ainda identificava mais deficiência e esconde deficiências”, disse Rui Rio, em Vila Nova de Gaia.

O relatório, hoje divulgado pelo jornal Público, “só vem confirmar a necessidade de o Governo estar muito atento e muito atuante relativamente aquilo que vai ser o próximo verão, para que Portugal não volte a ter semelhante descalabro, caos, como aconteceu em junho e outubro”, acrescentou.

Orelatório da auditoria feita pela Direção Nacional de Auditoria e Fiscalização da ANPC concluído a 19 de outubro –a que o Público teve acesso - aponta falhas na organização inicial do combate ao incêndio de Pedrógão e que os auditores foram confrontados com a “inexistência de provas documentais sobre o trabalho de combate ao fogo”, avança hoje o jornal Público. Documentos que, podem ser “vitais” para a avaliação da responsabilidade disciplinar e criminal.

Em causa estão, aponta ainda o Público, “todos os documentos que são produzidos no posto de comando de um incêndio, desde os planos de situação aos planos estratégicos de ataque, e todas as informações de qualquer posto de comando”.

A auditoria da Proteção Civil foi entregue ao governo que não a revelou.

Em reação à notícia do Público, o Ministério da Administração Interna diz ser “falsa a informação que o governo tenha escondido o relatório desde novembro” e que a auditoria foi “remetida ao Ministério Público para efeitos de investigação, estando abrangida pelo segredo de justiça”.

Esta não é a primeira vez que a Proteção Civil aponta “erros”, “omissões” e “contradições” à informação divulgada sobre o combate ao incêndio de Pedrógão. Em outubro, o i revelou outro relatório interno da Proteção Civil que arrasava com as conclusões da análise dos peritos da comissão independente.

Ao contrário do que diz o documento dos peritos convidados pelo parlamento, a ANPC assegura que ninguém do topo do comando nacional foi ouvido ou contactado pelos peritos, garante que a fita de tempo não foi parada, que não faltou à verdade quanto aos meios que tinha no terreno e que foram comunicados à tutela e que, meses antes, foram pedidos reforços de meios ao MAI.