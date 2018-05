As deslocações turísticas dos residentes em Portugal aumentaram 5% para 21,2 milhões em 2017 face a 2016. Os dados foram revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e indicam que, deste total, 9,6 milhões tiveram como objetivo “lazer, recreio ou férias” (45,2% do total), seguindo-se a “visita a familiares ou amigos”, com 9,3 milhões (44%).

Já as viagens para o estrangeiro representaram 10,4% do total (mais 0,7 pontos percentuais face a 2016), tendo o “lazer, recreio ou férias” justificado 57,4% (+2,6 p.p.) destas deslocações, enquanto nas viagens domésticas 46,6% (+0,1 p.p.) deveram-se a “visita a familiares ou amigos”.

A proporção de viagens com marcação antecipada cifrou-se em 30,2% (29% em 2016), destacando-se as viagens para o estrangeiro, onde este valor foi de 90% (88,6% em 2016). O recurso à internet para a marcação de viagens aumentou de 15,8% do total em 2016 para 17,4% no ano passado.

As dormidas em alojamento particular gratuito – que inclui a segunda residência, casa de familiares ou de amigos – representaram 66,9% do total (65,8% em 2016), enquanto os hotéis e similares foram responsáveis por 18,9% das dormidas (20,7% em 2016).

Os meses de agosto, julho e dezembro foram os mais populares para a realização de viagens turísticas, uma tendência já verificada em anos anteriores. Mas considerando apenas o quarto trimestre do ano,, foram realizadas 4,75 milhões deslocações turísticas pelos residentes em Portugal, um aumento de 7,4% face ao trimestre homólogo de 2016 e de 1,1% relativamente ao terceiro trimestre. Ainda assim, das viagens realizadas de outubro a dezembro, apenas 9,9% (469,9 mil) foram para o estrangeiro, mas estas deslocações cresceram acima das viagens com destinos nacionais.

Já a duração média das viagens aumentou no quarto trimestre, com cada turista residente a realizar, em média, 4,54 dormidas nas viagens turísticas (mais 3,7%), destacando-se o mês de dezembro com as durações médias mais elevadas (5,01 noites, o que representa uma subida de 7,4%).