O que aconteceu à conta oficial no Instagram de Blake Lively? Ontem, a atriz apagou todas as fotografias que tinha no perfil e maior parte dos seus seguidores. Mais estranho do que isso, são os seguidores que manteve na sua página…

É que Blake Lively apagou quase todos os seus seguidores (incluindo o seu marido Ryan Reynolds) e deixou apenas 37 – são todas mulheres chamadas Emily Nelson.

Este mistério levou a que milhares de utilizadores de todo o mundo iniciassem uma verdadeira discussão nas redes sociais: será que Blake Lively estava a pensar apagar a sua conta no Instagram? Será que tinha sido pirateada? Quem são estas Emily Nelson?

Os fãs da atriz perceberam rapidamente o que se passava: tratava-se de uma manobra de marketing para promover o seu mais recente filme, ‘A Simple Favor’. Neste, a atriz interpreta o papel de Emily Nelson (perceberam agora?), uma mulher que desaparece misteriosamente.

Esta quarta-feira, Blake Lively confirmou as suspeitas dos seus fãs ao publicar um teaser desta comédia.