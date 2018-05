As autoridades alemãs decidiram voltar a investigar o caso de Katrice Lee, uma menina britânica que desapareceu há mais de 35 anos.

Katrice desapareceu durante um passeio por um centro comercial, a 28 de novembro de 1981, dia do seu segundo aniversário. O pai da menina pertencia ao exército britânico e estava em serviço na Alemanha.

No ano 2000, um soldado foi detido pelas autoridades alemãs por suspeitas de estar envolvido no desaparecimento de Katrice. No entanto, acabou por ser libertado por falta de provas.

Agora, a polícia decidiu voltar a ‘abrir’ este caso, dando início a escavações junto ao rio Alme, na cidade de Paderborn. As buscas contam com elemento da Polícia Militar, detetives alemães e as tropas britânicas.

Em 2012, as autoridades admitiram que a investigação levada a cabo nos anos 80 teve as suas falhas e que a zona junto ao rio tinha sido descurada. Na altura do desaparecimento, testemunhas relataram terem visto um homem a colocar uma menina parecida com Katrice numa carrinha verde, próxima da zona que está agora a ser investigada.