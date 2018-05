O parlamento vai insistir em chamar o ex-segundo comandante nacional da Autoridade Nacional da Proteção Civil, Albino Tavares, que comandou o incêndio de Pedrógão e que foi acusado, pelo ex-secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, de mentir sobre os meios de combate ao incêndio que matou 67 pessoas.

A decisão foi tomada hoje na comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, depois de um aceso debate entre deputados do CDS e do PSD com o presidente da comissão, Pedro de Bacelar Vasconcelos, do PS.

A audição de Albino Tavares chegou a estar agendada para abril, aprovada com a abstenção do PS e do BE, mas acabou por não avançar. Isto porque o ex-segundo comandante nacional pediu escusa e comunicou que já tinha feito todas as declarações relevantes à Comissão Técnica Independente (CTI) sobre os incêndios de junho do ano passado.

O coronel acrescentou que só iria à comissão se fosse “considerado imprescindível”, pelo que Pedro Bacelar Vasconcelos não deu seguimento ao ofício.

Na altura, o CDS acusou o presidente da comissão de ter “decidido unilateralmente” que a audição era prescindível.

Hoje, depois da troca de palavras das bancadas da direita com Bacelar de Vasconcelos a comissão vai comunicar essa decisão. “Vai ser feito um ofício" a insistir com a audição do coronel Albino Tavares, disse o presidente da comissão.