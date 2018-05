O preço do metro quadrado em Portugal fixou-se nos 932 euros por metro quadrado (€/m2) no quarto trimestre de 2017, o que significa uma subida de 7,6% face ao mesmo período do ano passado, revelaram os dados do INE.

As cidades de Lisboa e do Porto foram as que registaram maiores aumentos de 18,1% e de 17,6%, respetivamente.

Analisando a Área Metropolitana de Lisboa, o preço mediano de venda de alojamentos foi de 1.262 €/m2.

Os municípios de Lisboa (2 381 €/m2 ), Cascais (1 875 €/m2 ), Oeiras (1 618 €/m2 ), Odivelas (1 253 €/m2 ) e Loures (1 243 €/m2 ) são os mais caros no que toca à compra de casa na área.

Por outro lado, os municípios da Moita e do Barreiro registaram os preços mais baixos de vendas de alojamentos existentes, inferiores a 700€/m2.

No caso do Porto, o preço mediano dos alojamentos vendidos na Área Metropolitana do Porto foi de 893 €/m2.

Acima desse valor estão os municípios do litoral da Área Metropolitana do Porto (com exceção de Vila Nova de Gaia) e da Maia. Já os preços mais reduzidos observados nos municípios de Arouca (515 €/m2 ) e Oliveira de Azeméis (586 €/m2 ).