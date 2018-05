A adesão à greve dos trabalhadores do setor público da saúde é de 70% no turno da noite, avança o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (Sintap) citado pela agência Lusa.

A greve teve início esta quarta-feira às 00h e termina às 24h de quinta-feira.

“As pessoas estão cansadas da forma injusta como o Estado gere os trabalhadores que têm uns 35 horas de trabalho outros 40 horas. Por outro lado, descongelaram as progressões nas carreiras faseadamente para os contratos de trabalho em funções públicas, mas os que estão a coberto do código do trabalho, contrato individual de trabalho, foram completamente abandonados”, referiu José Abraão, secretário-geral do Sintap, à Lusa.

Os trabalhadores querem uma renegociação do acordo coletivo de trabalho que leve ao recrutamento de mais profissionais da saúde para que os trabalhadores não fiquem sobrecarregados.