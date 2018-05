Renovar Abril, já!

Portugal não consegue viver em normalidade, só aparentemente. Deixamos de nos escandalizar com os escândalos. E, porém, eles sucedem-se. E são cada vez mais escandalosos. E envolvem cada vez mais gente e mais dinheiro e mais trapaça

Portugal não consegue ser um país normal. As pessoas desconfiam da justiça, dos jornais, dos políticos, de tudo. Das instituições em particular e do regime em geral. Há até quem já não ache particularmente decisivo e essencial para a dignidade humana viver em democracia.

Comemoramos os 44 anos da revolução a semana passada. E nunca é demais lembrar que a democracia, com todos os seus defeitos, é a melhor ideia política que algum dia tivemos. Isso não é óbvio para quem nasceu num país livre, pacífico e europeu. Como Portugal é hoje. Mas é evidente para quem tem mais memória de tempos que não estão assim tão escondidos no baú do passado. Mais de 50% da população portuguesa está fora da influência geracional do 25 de Abril. Pessoas que tendem a olhar para a democracia de uma perspetiva utilitária – serve ou não serve o propósito de prosperidade individual, de segurança e por aí fora. Não raras vezes duvidam dela e até pensam nas alternativas como possibilidade. Esquecem que é a democracia que nos protege de governos despóticos e arbitrários. Daqueles que se servem dos cidadãos em vez de servir os cidadãos.

Esquecem que é ela que nos permite dizer o que queremos, quando queremos e onde queremos. Sem corrermos o risco de sermos presos ou mortos por isso.

Esquecem que a democracia é a única forma de governo que não cria amos nem escravos. Apenas cidadãos iguais perante a lei.

Há muitos indicadores que sugerem um desencantamento das gerações mais jovens face à democracia. A participação eleitoral é apenas um desses indicadores. A abstenção entre os jovens é demasiado elevada. Isso deveria mobilizar todos os atores políticos. Se os jovens de hoje não votam, os governos de amanhã terão um seríssimo problema de legitimidade eleitoral.

A maioria dos cidadãos com 44 ou menos anos nasceu num tempo da total liberdade de escolha. Configura-se a música no telefone; adeus à rádio. Consomem--se as notícias à la carte; adeus aos jornais. Compra-se o que se quer sem sair de casa; adeus às lojas de retalho. Adotam-se posições políticas supraideológicas; adeus aos partidos. É a geração da customização total. Os partidos, apresentando-se como bloco composto por gente indistinta e grisalha, não encaixam no perfil de escolhas do nativo digital.

Se os partidos não perceberem isto, não têm futuro. Nem eles nem a democracia.

Podemos fazer alguma coisa? Certamente. E urgentemente.

As escolas e o parlamento têm uma palavra a dizer.

O nosso sistema educativo é o primeiro lugar onde devemos atuar. Um investigador da London School of Economics mostra como a evidência científica sustenta o senso comum: quanto mais cedo os jovens criarem hábitos de participação democrática, mais forte é a probabilidade de replicarem esse comportamento em eleições. Os professores podem ser mais interativos e estimular os debates em sala de aula. A discussão pública, a participação associativa e até a introdução de disciplinas como “retórica” podem fomentar o gosto pela presença no espaço público. Com a descentralização em curso, as autarquias podem também liderar a mudança introduzindo questões de “cidadania”, fomentando parlamentos e assembleias nos currículos locais. O Orçamento Participativo Jovem – pioneiro em Cascais e que acaba de receber o Prémio de Melhor Prática de Cidadania em Portugal – é outra ferramenta importante na promoção da participação cívica.

O legislador também tem responsabilidades em contrariar a indiferença democrática. Desconheço se são as melhores opções, mas temos a obrigação de discutir o voto em mobilidade, o voto aos 16 anos (como na Áustria) ou até o voto obrigatório (como no Brasil). As listas abertas ou o voto preferencial também não devem ser tema tabu.

Salgueiro Maia foi uma das figuras cimeiras do 25 de Abril com apenas 29 anos. Martinho Lutero tinha 34 quando iniciou a Reforma. Jefferson, 33 quando fundou os EUA. Os jovens são a mola do progresso histórico. É vital que em Portugal, como no mundo, eles estejam envolvidos no processo político e comprometidos com a causa democrática.

Muitos observadores notam que há uma nova crise a formar-se no horizonte. A pergunta é: as forças democráticas resistirão?

Quanto mais divorciados os cidadãos estiverem da política, mais vulneráveis ficamos.

Quanto mais cristalizada e geriátrica for a política portuguesa, mais aberto está o caminho para novas e desagradáveis formas de governo.

Escreve à quarta-feira