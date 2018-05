Salário mínimo e renda máxima

Praticamente é impossível, nas duas principais cidades, alugar uma casa por menos de mil euros. Logo, a habitação no Porto e em Lisboa está interdita a quem começa agora a trabalhar, já que, na maioria dos casos, começam com o ordenado mínimo

Ontem, as centrais sindicais defenderam um aumento do salário mínimo para mais de 600 euros – a UGT para 615 e a CGTP para 650. É óbvio que o patronato vai protestar e o governo vai ter de fazer outra das suas jogadas de mestre para agradar à geringonça e aos restantes parceiros sociais. Mas olhando para as notícias dos últimos dias ficamos sem perceber muito bem em que país vivemos. Passo a explicar: praticamente é impossível, nas duas principais cidades, alugar uma casa por menos de mil euros. Logo, a habitação no Porto e em Lisboa está interdita a quem começa agora a trabalhar, já que, na maioria dos casos, começam com o ordenado mínimo.

Vivemos, sem dúvida, num país de grandes desigualdades e o futuro não passará tanto pela vida nas grandes cidades. Com o boom do turismo, os jovens serão obrigados a emigrar para as cidades vizinhas e o salário mínimo terá de acompanhar essa mudança de vida. Mas se a economia deve deixar o mercado funcionar – é natural que quem compra casa para a alugar queira tirar o máximo de proveito –, também não deixa de ser verdade que o Estado tem de defender as classe mais desprotegidas: por exemplo, por que razão as câmaras que cobram uma taxa diária aos turistas não “guardam” uma percentagem para habitação social? Ou todo esse dinheiro só deve ser gasto em jardins e mais obras para turista ver?

Voltando ao salário mínimo, é certo que muitas empresas vivem com dificuldades e uns tantos euros multiplicados “n” vezes acabam por tornar o seu negócio inviável, mas as grandes empresas não se debatem com esse problema e devem contribuir para uma sociedade mais justa, onde os seus empregados possam viver com dignidade. Vivemos atualmente à boleia do turismo e esse setor não quer empregados muito baratos, quer, sim, trabalhadores qualificados e motivados. Aqueles que não estiverem interessados em contribuir para a riqueza do país devem seguir outro caminho e deixar fazê-lo quem quer ter uma vida melhor, fruto do seu trabalho.