Uma família com um filho, que procure uma casa T2 no programa de arrendamento acessível, pagará até 900 euros mensais no Porto e 1050 euros em Lisboa por uma habitação com dois quartos. Este é o teto máximo para o Programa de Arrendamento Acessível, anunciado pelo governo. Já um estudante não pode pagar mais de 360 euros por um quarto em Lisboa, enquanto no Porto só irá pagar até 300 euros, revela o “Jornal de Notícias”.

No entanto, de acordo com a mesma publicação, o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) espera que as rendas sejam bem menores do que estes valores agora apresentados.

Além disso, três anos é o prazo mínimo dos contratos de arrendamento acessível. Cem mil casas acessíveis em dez anos é a meta do governo. Já os proprietários que aderirem ao programa terão benefícios fiscais.

Recorde-se que, de acordo com o programa apresentado pelo Executivo, os proprietários terão de cobrar uma renda máxima que fique 20% abaixo do mercado. O critério a ser levado em conta é o valor mediano das rendas por metro quadrado, um indicador que foi publicado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), pela primeira vez, no mês passado.

Isto significa que, uma renda considerada acessível vai variar muito em cada município (em alguns casos, mesmo em freguesias do mesmo concelho). Em Lisboa, por exemplo, o valor mediano das rendas de alojamentos familiares fixou-se em 9,62 euros por metro quadrado no ano passado, enquanto a nível nacional este valor cai para 4,39 euros.

Por seu lado, os inquilinos só poderão candidatar-se a casas com uma renda que represente um máximo de 35% dos rendimentos do agregado familiar. Caberá depois ao Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) a gerir a plataforma do arrendamento acessível e a juntar senhorios e proprietários. Nessa plataforma, estará disponível a oferta de habitação e os candidatos a essas habitações. S.P.P.