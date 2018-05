O grupo de lesados do BES/Novo Banco voltou esta terça-feira a exigir, no Porto, a devolução na totalidade dos montantes que lhes “extorquiram com informação falsa”, apelando ao Governo que faça a reversão da provisão existente para os ressarcir.

Hoje, em mais uma manifestação, junto à sede do Novo Banco e do Banco de Portugal, na Avenida dos Aliados, no Porto, António Silva voltou a garantir que não vão desistir até que as respetivas poupanças regressem às suas contas.

Na quarta-feira, fonte oficial da Patris, a sociedade gestora do fundo de recuperação de créditos, disse à Lusa que quase 99% dos lesados tinham pedido adesão ao fundo.

A mesma fonte indicou ainda que os lesados que já pediram a adesão representam também 99% do capital reclamável, que ronda, na totalidade, os 433,8 milhões de euros.