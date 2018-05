Há mais de duas semanas que não são detetados novos casos de sarampo e os 109 infetados durante o surto que se alastrou na zona norte do país estão todos curados. Mas, de acordo com a última nota enviada pela Direção Geral de Saúde (DGS), o úmero de casos suspeitos subiu, estando em investigação 28 casos. Mais dez casos face ao último boletim da DGS, que a 20 de abril deva conta de 18 casos suspeitos.

Do total de 109 casos confirmados durante o surto, apenas uma criança foi infetada pelo vírus e a maioria dos doentes (cerca de 80%) eram profissionais de saúde, sobretudo com ligação ao hospital de Santo António, no Porto.

Contas feitas, desde o início do surto, em fevereiro, até hoje foram analisados 282 casos que acabaram por se revelar negativos.

O vírus do sarampo é transmitido por contacto direto com as gotículas infecciosas ou por propagação no ar quando a pessoa infetada tosse ou espirra. “Os doentes são considerados contagiosos desde quatro dias antes até quatro dias depois do aparecimento da erupção cutânea”, alerta a DGS, adiantando que os sintomas de sarampo aparecem geralmente entre dez a 12 dias depois da pessoa ser infectada e começam habitualmente com febre, erupção cutânea, tosse, conjuntivite e corrimento nasal.

Por isso, a Direção-Geral da Saúde recomenda aos cidadãos que verifiquem o seu boletim de vacinas e caso não esteja em dia tomem a vacina. Está ainda disponível o número 808 24 24 24 para esclarecimento de dúvidas ou para pessoas que tenham tido contacto com algum caso suspeito de sarampo. De acordo com a autoridade de saúde, em pessoas vacinadas a doença pode surgir com um quadro clínico mais ligeiro e menos contagioso. Quem já teve sarampo está imunizado e não voltará a ter a doença.

A vacina contra o sarampo faz parte do Programa Nacional de Vacinação, que deve ser administrada aos 12 meses e aos cinco anos.