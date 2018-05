Um incêndio deflagrou na madrugada desta terça-feira, danificando o laboratório de microiologia do Hospital de São João, no Porto.

De acordo com o Diário de Notícias, ainda não são conhecidas as causas do incêndio, que, segundo os Bombeiros Sapadores do Porto, deflagrou por volta das 03h15. A situação ficou controlada por volta das 04h47.

Os bombeiros confirmaram ao Diário de Notícias que "não foi preciso proceder à evacuação" das enfermarias.

Três viaturas e 12 elementos dos sapadores estiveram no local, bem como uma viatura dos Bombeiros Voluntários Portuenses, o Departamento de Investigação Criminal e a Polícia de Segurança Pública.